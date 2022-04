Nr. 0828

Bereits am sechsten April hat die Polizei Berlin Ermittlungen gegen einen Polizeischüler wegen sexueller Belästigung und Verleumdung aufgenommen. Darüber hinaus sollen durch den Polizeischüler auch sexistische, rassistische und menschenverachtende Bilder unterhalb der Strafbarkeitsgrenze in einer Chat-Gruppe eingestellt worden sein. Dem vorausgegangen waren Hinweise und Anzeigen aus dem Bereich der Polizeiakademie. Eine Fortführung der Ausbildung an der Polizeiakademie wurde dem Polizeischüler, der diese erst am ersten März begonnen hatte, durch die Leitung der Polizeiakademie untersagt. Eine Entlassung aus dem Beamtenverhältnis wird angestrebt. Die Ermittlungen zu den genannten Tatvorwürfen werden durch die jeweilig zuständigen Fachdienststellen der Polizei Berlin geführt.