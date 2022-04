Nr. 0810

In Alt-Hohenschönhausen wurden in der vergangenen Nacht mehrere Autos durch Unbekannte in Brand gesetzt. Gegen 0.30 Uhr bemerkte der Fahrer einer Straßenbahn in der Hansastraße beim Vorbeifahren auf dem Gelände zweier Autohäuser Flammen an mehreren Fahrzeugen und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen an insgesamt sechs Autos sowie an einem Flachbau. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.