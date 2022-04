Nr. 0801

Gestern Nachmittag wurde ein Mann in Köpenick von einer bislang unbekannten Frau antisemitisch bedroht. Der 32-Jährige war bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 14 Uhr in einer S-Bahn der Linie 3 in Richtung Erkner unterwegs, als eine bislang unbekannte Frau ihn im Zug zwischen dem S-Bahnhof Ostkreuz und dem S-Bahnhof Köpenick angesprochen und im weiteren Verlauf diverse Fragen gestellt haben soll. Bei der Einfahrt in den S-Bahnhof Köpenick soll die Unbekannte den jungen Mann schließlich antisemitisch bedroht haben. Nach dem Ausstieg am selbigen Bahnhof setzte die Frau ihren Weg zu Fuß in Richtung Mahlsdorfer Straße fort. Zur Tatzeit soll der Bedrohte eine gemusterte Wollmütze getragen haben, die einer Kippa ähnelt. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.