Nr. 0791

In Tempelhof kam es in der vergangenen Nacht zu einem Wohnungsbrand, bei dem eine Frau ums Leben kam.

Eine Zeugin hatte gegen 2.20 Uhr Rauch aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Wilhelm-Straße bemerkt und daraufhin Feuerwehr und Polizei verständigt. Die Brandbekämpfer löschten den Brand in der Wohnung und fanden die 55 Jahre alte Mieterin leblos vor. Im Rettungswagen der Feuerwehr konnte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden.

Während der Löscharbeiten mussten die Bewohnerinnen und Bewohner das Haus verlassen. Die Friedrich-Wilhelm-Straße blieb bis 4.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.