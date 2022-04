„Falsche Polizeibeamte“ – Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Gemeinsame Meldung Staatsanwaltschaft und Polizei Berlin

Nr. 0775

Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamtes Berlin und der Kriminalinspektion Gotha vollstreckten gestern früh im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin insgesamt 15 Durchsuchungsbeschlüsse, vier Haftbefehle und Arrestbeschlüsse in Berlin sowie in Thüringen. Die Einsatzkräfte drangen gegen 6 Uhr zeitgleich in insgesamt 14 Objekte in Friedenau, Britz, Blankenfelde-Mahlow, Kreuzberg, Wilhelmstadt, Schöneberg, Neukölln, Marienfelde, Neu-Hohenschönhausen, Arnstadt und Amt Wachsenburg ein. Vorausgegangen waren seit Juni 2021 umfangreiche Ermittlungen, die die Bandenstrukturen des Deliktstypus „Falsche Polizeibeamte“ auch in diesem Fall aufdecken konnten.

Die Durchsuchungen führten zum Auffinden von zahlreichen Beweismitteln, darunter Geld, Schmuck, Mobiltelefone und Computer. Des Weiteren konnten fünf Fahrzeuge sichergestellt und gepfändet werden. Die Verhafteten wurden in das Polizeigewahrsam Tempelhof sowie in das Amtsgericht Arnstadt gebracht, wo die Untersuchungshaftbefehle wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs verkündet wurden. Insgesamt waren an dem Einsatz rund 80 Einsatzkräfte beteiligt. Die Ermittlungen dauern an.