Nr. 0657

In Reinickendorf wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein Autofahrer gegen 13.40 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Residenzstraße in Richtung der Straße Am Schäfersee unterwegs. In Höhe der Simmelstraße soll er angehalten haben, um der Fußgängerin das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 50-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug den linken Fahrstreifen der Residenzstraße in dieselbe Richtung. Aufgrund eines linksabbiegenden Fahrzeugs wechselte der Mann mit seinem Wagen auf den rechten Fahrstreifen wobei er vor dem haltenden Fahrzeug ein scherte. Dabei erfasste er die Fußgängerin, die sich bereits in der Mitte des rechten Fahrstreifens befand. Durch den Zusammenstoß stürzte die junge Frau zu Boden und erlitt schwere Verletzungen am gesamten Körper. Mehrere Zeuginnen und Zeugen versorgten sie bis zum Eintreffen alarmierter Rettungskräfte, die die 35-Jährige schließlich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Der 50 Jahre alte Unfallfahrer stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens, blieb aber unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.