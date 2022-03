Nr. 0567

Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 51 nahmen gestern Abend in Lichtenberg zwei mutmaßliche Einbrecher fest. Gegen 19 Uhr meldete eine Zeugin einen Einbruch in eine Wohnung in der Straße Im Lindenhof. Polizeikräfte des Abschnitts 51, die kurz zuvor zwei Männer beobachtet hatten, die das Haus betreten und wenig später mit einer Tasche herausgekommen waren, überprüften die Tatverdächtigen daraufhin und fanden bei ihnen unter anderem Einbruchwerkzeug, elektronische Geräte und Schmuck. Das mutmaßliche Diebesgut stammte nach ersten Erkenntnissen aus der betroffenen Wohnung. Die beiden 34 und 37 Jahre alten Männer wurden festgenommen und für das weiterermittelnde Einbruchskommissariat eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.