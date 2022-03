Brandstiftung an Turnhalle

Nr. 0535

Nachdem bisher Unbekannte heute früh den Eingangsbereich einer Turnhalle in Marzahn in Brand setzten, ermittelt nun der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt. Ein aufmerksamer Passant rief die Feuerwehr und die Polizei gegen 3.20 Uhr in die Allee der Kosmonauten, als er Rauchentwicklung an der Turnhalle des deutsch-russischen Bildungscampus feststellte. Die alarmierten Polizisten löschten die Flammen zunächst mit eigenen Mitteln. Anschließend übernahmen die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr die Löscharbeiten, so dass ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden konnte. Durch das Feuer, das die Unbekannten nach derzeitigem Ermittlungsstand durch einen Brandsatz entfacht hatten, wurde die Haussubstanz des Gebäudes beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an.