Autos zusammengestoßen – zwei Schwerverletze

Nr. 0524

Gestern Vormittag kam es zu einem Unfall im Ortsteil Tempelhof, bei dem zwei Autofahrende schwere Verletzungen erlitten. Bisherigen Erkenntnissen nach befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Auto gegen 11.40 Uhr den linken Fahrstreifen der Boeckelstraße in Richtung Katzbachstraße. Als eine ihm vorausfahrende Autofahrerin an einem Durchbruch des Mittelstreifens eine Wendung durchführte, kam es zu einem Auffahrunfall. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge soll die 62-jährige Autofahrerin in der Folge in den Gegenverkehr geschoben worden sein, woraufhin es zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem 29-jährigen Autofahrer kam, welcher die Boeckelstraße in Richtung Manteufelstraße auf der linken Fahrspur befuhr. Durch den Zusammenstoß prallte die Frau an ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Der ältere der beiden Männer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Die Autofahrerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der jüngere Mann wurde zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nicht. Für den Zeitraum der Rettungsarbeiten und der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Boeckelstraße von circa 11.50 Uhr bis 16.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt, wovon auch der ÖPNV betroffen war. Die weitere Unfallbearbeitung übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 4 (Süd).