Nr. 0507

Auf einem Parkplatz in Neu-Hohenschönhausen brannten in der vergangenen Nacht Fahrzeuge. Bisherigen Erkenntnisse zufolge bemerkten aufmerksame Anwohnende gegen 1.25 Uhr in der Ribnitzer Straße ein brennendes Auto auf einem dortigen Parkplatz und alarmierten die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten den Brand, konnten jedoch nicht verhindern, dass das Feuer auf ein nahestehendes Auto übergriff und zwei weitere umstehende Fahrzeuge beschädigte. Es wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.