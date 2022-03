Nr. 0495

Seit heute Morgen ermittelt die 8. Mordkommission zu einem Fall in Westend. Nach bisherigem Kenntnisstand fand ein Anwohner gegen 7.20 Uhr auf einem Hinterhof am Kaiserdamm zunächst eine leblose Person und alarmierte Rettungskräfte. Die aufgefundene Person erlag noch am Ort ihren schweren Verletzungen, die sie offenbar durch einen Sprung aus großer Höhe erlitt. In der im Haus gelegenen Wohnung fanden die Einsatzkräfte anschließend das tote Kind der Person auf. Zu den genauen Hintergründen der Geschehnisse dauern die weiteren Ermittlungen derzeit noch an.