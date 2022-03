Polizist angefahren und verletzt

Nr. 0479

In der vergangenen Nacht wurde ein Polizist in Friedrichshagen in einem Park von einem Motorradfahrer angefahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand alarmierte ein Zeuge gegen 22 Uhr die Polizei in einen Park im Bereich Werlseestraße/ Müggelseedamm, als er sah, wie mehrere junge Menschen mit einem Motorrad ohne Licht durch die Anlage fuhren. Dort eingetroffen entdeckten die Polizeieinsatzkräfte die Gruppe mit dem Zweirad. Daraufhin ergriffen die Personen die Flucht. Auf Höhe der Löcknitzstraße fuhr ein 19-Jähriger auf dem Motorrad auf einen Zivilpolizisten zu, obwohl sich dieser als Polizist zu erkennen gab und sich ihm in den Weg stellte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrer Schürfwunden und der Polizist ebenfalls Schürfwunden als auch eine leichte Verletzung an einer Hand erlitt. Beide wurden vor Ort von alarmierten Rettungskräften versorgt. Der Beamte setzte seinen Dienst anschließend fort. Bei der weiteren Überprüfung des 19-Jährigen wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von etwas mehr als 0,9 Promille. Er kam zu einer Blutentnahme in einen Gewahrsam und wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Motorrad, für welches keine Haftpflichtversicherung bestand, wurde als Tatmittel beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.