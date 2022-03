Beim Einkaufen rassistisch beleidigt – Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Nr. 0470

Wegen des Verdachts einer rassistischen Beleidigung ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt seit gestern Abend zu einem Vorfall in Wedding. In einem Lebensmittelgeschäft in der Müllerstraße soll gegen 21.30 Uhr eine 52 Jahre alte Frau beim Betreten des Ladens von einem 45-jährigen Mann zunächst rassistisch beleidigt und dann aufgefordert worden sein, zurück in ihr Land zu gehen. Als ein 44-jähriger Mann den Tatverdächtigen auf sein Verhalten angesprochen habe, hätte dieser ihm beide Mittelfinger gezeigt. Sowohl die 52- als auch der 44-Jährige sind deutsche Staatsangehörige. Beide sind in Kamerun geboren. Zum Tatort alarmierte Einsatzkräfte des Abschnitts 17 nahmen die Personalien des Tatverdächtigen auf, der anschließend seinen Weg fortsetzen konnte. Die Ermittlungen dauern an.