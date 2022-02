24-Jähriger stirbt – Mordkommission ermittelt

Nr. 0403

Die 4. Mordkommission beim Landeskriminalamt führt seit gestern Mittag die Ermittlungen zum Fall eines im Sony Center in Tiergarten verstorbenen 24 Jahre alten Mannes. Gegen 12.45 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf, wonach in einem Aufenthaltsraum für Bauarbeiter im Untergeschoss des Centers eine schwerverletzte Person liege. Der mit einem Messer verletzte Mann verstarb trotz einer durch alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr sofort eingeleiteten Reanimation noch am Ort. Im Nachgang wurden mehrere Bauarbeiter, von denen sich einige ebenfalls in dem Pausenraum aufgehalten hatten, als Zeugen befragt und schließlich zwei tatverdächtige Männer im Alter von 22 und 23 Jahren festgenommen. Anhand der bisher erfolgten Vernehmungen lässt sich das Geschehen noch nicht abschließend bewerten. Die Ermittlungen dauern an.