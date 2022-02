Festnahme nach Autodiebstahl

Nr. 0391

Gestern Abend nahmen Polizeibeamte zwei Männer in Weißensee fest. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stellte ein 37-Jähriger gegen 18.30 Uhr fest, dass sein zuvor in der Buschallee geparktes Auto gestohlen wurde. Über einen eingebauten GPS-Tracker konnte der neue Standort des Fahrzeugs in der Grüntaler Straße im Ortsteil Gesundbrunnen lokalisiert und das gesuchte Auto durch Polizeikräfte des Abschnitts 13 festgestellt werden. Polizeibeamte des Abschnitts 18 konnten in der Nähe die beiden Tatverdächtigen beobachten, wie sie einen Gegenstand wegwarfen, bei dem es sich um einen manipulierten und zum Fahrzeug passenden Schlüssel handelte. Die Festnahme der 37 und 42 Jahre alten mutmaßlichen Autodiebe erfolgte gegen 19 Uhr.

In der Folge wurden die beiden in einen Polizeigewahrsam gebracht, wo sie dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt wurden.