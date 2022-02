Nach Einbruch in Wohnung - Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Nr. 0380

Mit der Veröffentlichung von Bildern und einer Videosequenz sucht die Polizei Berlin nach einem mutmaßlichen Einbrecher.

Am 30. Oktober 2021 soll der Gesuchte in der Hessenallee in Westend gegen 19.15 Uhr in die Wohnung einer Frau eingebrochen sein. Der Unbekannte soll demnach über ein Fallrohr an der Fassade hochgeklettert und über das teilweise geöffnete Schlafzimmerfenster eingebrochen sein. In der Wohnung waren Videokameras angebracht, die den mutmaßlichen Einbrecher aufgenommen haben. Der Gesuchte soll bei dem Einbruch Geld, Schmuck und mehrere Parfums gestohlen haben.