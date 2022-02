Tram beschädigt

Nr. 0359

Gestern Morgen beschädigte ein Mann in Niederschöneweide eine Tram. Der bislang Unbekannte soll ersten Erkenntnissen zufolge kurz vor 8 Uhr an der Haltestelle S-Bahnhof Schöneweide aus der Tram der Linie 60 ausgestiegen sein und anschließend den rechten Außenspiegel des Triebwagens abgerissen haben, sodass dieser nur noch an seiner Verkabelung hing. Danach flüchtete der Mann in Richtung S-Bahnhof Schöneweide. Der Tram-Verkehr war für rund 15 Minuten unterbrochen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung führt das zuständige Abschnittskommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).