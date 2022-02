Schwer verletzt durch jugendlichen Steinewerfer

Nr. 0344

Offenbar aus Langeweile warfen zwei Jugendliche gestern Nachmittag Kieselsteine von einem Parkdeck in Friedrichshain.

Gegen 16.15 Uhr parkte ein 25-Jähriger seinen Pkw am Fahrbahnrand der Tamara-Danz-Straße. Kurz darauf begab er sich zum Kofferraum seines Fahrzeugs und wurde dabei unvermittelt von einem Grobkiesstein im Gesicht getroffen. Im Anschluss klagte er über Schmerzen im Bereich des rechten Auges und der Nase. Zudem gab er an, auf dem getroffenen Auge nichts mehr sehen zu können. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mittzwanziger in eine auf Augenmedizin spezialisierte Klinik, in der er stationär verblieb. Über seinen gegenwärtigen Gesundheitszustand liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor.

Die vor Ort eingeleiteten Ermittlungen der Besatzung eines Einsatzfahrzeugs des Abschnitts 51 führten wenig später zur Festnahme zweier 14 und 15 Jahre alten Jungen. Dabei gab der Jüngere an, besagten Stein geworfen zu haben und dass es ihm leidtue. Die beiden Jugendliche wurden erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der Maßnahmen dem Vater des 14-Jährigen übergeben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. Sie werden von einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) geführt.