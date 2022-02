Zusammenstoß mit Streifenwagen

Nr. 0340

Heute früh wurden zwei Polizisten bei einem Verkehrsunfall im Märkischen Viertel leicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 34-Jährige mit einem BMW gegen 4.50 Uhr den Dannenwalder Weg von der Schorfheidestraße kommend in Richtung Wilhelmsruher Damm und verlor aus bislang noch nicht bekannten Gründen in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Streifenwagen des Polizeiabschnitts 12 zusammen. Die beiden Polizisten in dem Einsatzfahrzeug erlitten Prellungen und mussten nach ambulanten Behandlungen in einem Krankenhaus ihren Dienst beenden. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Verkehrsermittlungsdienst übernommen.