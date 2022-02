Beim Überholen Radfahrer erfasst

Nr. 0332

Zu einem folgeschweren Verkehrsunfall kam es gestern Abend in Neukölln. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 54-Jähriger gegen 20 Uhr die Karl-Marx-Straße in südliche Richtung. Aufgrund einer Verkehrsunfallaufnahme an der Auffahrt zur A 100 war die Karl-Marx-Straße zu diesem Zeitpunkt in Höhe Grenzallee in beide Fahrtrichtungen teilgesperrt. Es entstanden Rückstaus.

Um an den wartenden Fahrzeugen vorbeizufahren, wechselte der 54-Jährige nach links, auf den Fahrstreifen der Gegenseite, und beschleunigte seinen Renault. Im Bereich der Einmündung zur Juliusstraße, in dem die anderen Verkehrsteilnehmenden eine Lücke zum Ein- und Ausfahren ließen, kam es schließlich zum Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer. Der 21-jährige Kurierfahrer wurde frontal erfasst und dabei schwer an Kopf und Bein verletzt. Die Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeugs übernahm die Erstversorgung des jungen Mannes und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. In diesem wurde er stationär aufgenommen und operiert. Der Renault-Fahrer blieb körperlich unverletzt.

Der Bereich zwischen Glasower Straße und Grenzallee blieb gut zwei Stunden ebenfalls teilgesperrt. Die Ermittlungen dauern an.