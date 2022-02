Drei Autos in Brand gesetzt

Nr. 0331

Unbekannt gebliebene Tatverdächtige zündeten gestern Abend insgesamt drei Fahrzeuge in Weißensee an. Infolgedessen rückten Brandbekämpfer kurz vor 19 Uhr in die Straße Zur Ringallee aus. Trotz zügig durchgeführter Löscharbeiten entstand an allen Autos ein Totalschaden. Die von den Kolleginnen und Kollegen der Kriminaltechnik aufgefundenen Brandvorrichtungen wurden noch vor Ort in Augenschein genommen und anschließend abtransportiert. Sie sind nun Teil der laufenden Ermittlungen, die der Polizeiliche Staatsschutz führt, da eine politische Motivation zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgeschlossen werden kann.