Auto in Brand gesetzt

Nr. 0326

In der vergangenen Nacht brannte in Moabit ein Fahrzeug. Ein aufmerksamer PKW-Fahrer nahm gegen 1.50 Uhr in der Straße Alt-Moabit Flammen und Rauch an einem abgestellten Auto wahr und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Brandbekämpfer löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Der Wagen wurde erheblich beschädigt. Die Straße Alt-Moabit war während der Löscharbeiten beidseitig zwischen Paulstraße und Spenerstraße bis etwa 3 Uhr gesperrt, wovon auch der Linienverkehr betroffen war. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.