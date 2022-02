Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Nr. 0320

In Staaken kam es gestern Morgen zu einem sogenannten Alleinunfall. Gegen 9.30 Uhr befuhr ein 77-jähriger Mann die Heerstraße vom Döberitzer Weg aus kommend in Richtung Nennhauser Damm, als er die Kontrolle über das Auto verlor und gegen einen Lichtmast prallte. Ersten Erkenntnissen zufolge führte ein medizinischer Notfall zum Abkommen von der Fahrbahn nach rechts. Der Senior erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auf Grund der erheblichen Beschädigung wurde der Lichtmast durch die Berliner Feuerwehr abgesägt. Während der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten war die Heerstraße zwischen Döberitzer Weg und Nennhauser Damm bis kurz nach 12 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt, wovon auch der Linienbusverkehr betroffen war. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.