Fußgänger von Auto angefahren

Nr. 0311

Gestern Abend ereignete sich in Wedding ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand betrat ein 34-jähriger Fußgänger gegen 18.35 Uhr vom begrünten Mittelstreifen der Müllerstraße die Fahrbahn. Zur selben Zeit war eine 25-Jährige in einem Auto auf der Müllerstraße in Fahrtrichtung Transvaalstraße unterwegs, die den Mann nach Betreten der Fahrbahn mit ihrem Wagen anfuhr. Der 34-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen, einen Armbruch sowie Hautabschürfungen und kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, in welchem er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Die Richtungsfahrbahn der Müllerstraße blieb für die Unfallaufnahme von der Transvaalstraße in Richtung Seestraße für den Fahrzeugverkehr bis 21.15 Uhr gesperrt.