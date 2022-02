Bei Streit mit Messer verletzt

Nr. 0310

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Neukölln wurden in der vergangenen Nacht zwei junge Männer verletzt. Gegen 0.10 Uhr wurden Polizeibeamte in der Karl-Marx-Straße auf eine Auseinandersetzung zwischen acht Personen aufmerksam. Als die Polizisten aus ihrem Fahrzeug stiegen und auf die Gruppe zuliefen, flüchteten mehrere Personen. Den beiden Beamten gelang es noch drei Beteiligte festzuhalten. Zwei von ihnen, 22 und 23 Jahre alt, wiesen Verletzungen auf. Der 22-Jährige hatte eine Stichverletzung im Bauchraum, der 23-Jährige eine Schnittverletzung im Gesicht. Beide gaben an, mit mehreren anderen jungen Männern ohne Anlass in Streit geraten und von diesen verletzt worden zu sein. Noch während der Sachverhaltsaufnahme und des Wartens auf die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr, erschienen zwei 19- und 21-Jährige am Ort, die von den beiden Verletzten wiedererkannt und daraufhin von der Polizei festgenommen wurden. Beide bestritten die Vorwürfe. Freiwillige Atemalkoholmessungen ergaben bei ihnen Werte von rund 1,5 und 1,9 Promille. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen und Blutabnahmen in einem Polizeigewahrsam wurden sie wieder entlassen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Die Verletzten mussten ambulant in Krankenhäusern behandelt werden.