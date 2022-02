Radfahrerin angefahren und weggefahren

Nr. 0304

In der vergangenen Nacht soll eine Radfahrerin in Pankow von einem Auto angefahren worden sein. Eine Polizeistreife wurde um kurz nach 22 Uhr in der Neumannstraße auf eine auf dem Gehweg sitzende Frau aufmerksam. Die 28-Jährige war ansprechbar und teilte mit, von einem Auto angefahren worden zu sein. Nach bisherigem Kenntnisstand soll sie den Gehweg der Neumannstraße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Wisbyer Straße befahren haben, als ein Kleinwagen aus dem dortigen Parkhaus gekommen sein und sie angefahren haben soll. Daraufhin soll die Radlerin gestürzt sein. Der Fahrer soll nun aus dem Auto ausgestiegen sein und es soll in der Folge zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Anschließend soll der bisher Unbekannte wieder in den Wagen eingestiegen sein und sich davongemacht haben. Die Fahrradfahrerin erlitt Schmerzen an Kopf sowie Hüfte und kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.