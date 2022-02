Polizist von Mopedfahrer angefahren und verletzt

Nr. 0302

Von einem flüchtenden Mopedfahrer wurde ein Polizist gestern Abend in Marzahn angefahren und verletzt. Auf dem Blumberger Damm wollten Einsatzkräfte der Polizei gegen 21.45 Uhr einen Mopedfahrer überprüfen, schalteten hierzu das Blaulicht und Martinshorn ein und forderten den Mann zum Anhalten auf. Dieser wiederum versuchte mit seinem Moped auf dem Blumberger Damm zu wenden, um sich entgegengesetzt der Fahrtrichtung in Richtung Landsberger Allee zu entfernen. Da ihm ein Wendemanöver nicht gelang, schob er zunächst seinen Roller auf den Grünstreifen, wo sich ihm ein Polizist in den Weg stellte, der jedoch von dem wieder anfahrenden Flüchtenden in der Folge angefahren wurde. Einige hundert Meter weiter in einem Wohngebiet in der Landsberger Allee gelang es dem Polizisten, dem Fahrer entgegenzulaufen. Beim Versuch den Mann zu stoppen, verletzte sich der 26-jährige Beamte am Arm und Unterschenkel. Der Flüchtende ließ sein Moped in einem Gebüsch liegen und rannte unerkannt davon. Der Beamte kam später in ein Krankenhaus, in dem er ambulant behandelt werden musste. Seinen Dienst konnte er anschließend nicht mehr fortsetzen. Derweil laufen die Ermittlungen zum Halter des Rollers. Die Beamtinnen und Beamten leiteten Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Verkehrsunfallflucht ein.