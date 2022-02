Verletzter Mann in Park gefunden

Nr. 0298

Gestern Abend wurde ein verletzter Mann in Kreuzberg aufgefunden. Gegen 19.15 Uhr bemerkte eine aufmerksame Passantin einen auf einem Betonelement im Skaterpark am Schlesischen Tor sitzenden Mann und bot ihm aufgrund seiner augenscheinlichen Benommenheit ihre Hilfe an. Nachdem dieser geäußert haben soll, zuvor mit einem Messer am Rücken verletzt worden zu sein, rief die Frau den Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr brachten den 38-Jährigen schließlich zur Behandlung seiner Stichverletzung in ein Krankenhaus, welches er anschließend wieder verlassen konnte. Hintergrund des Sachverhalts soll ein Streit zwischen dem Verletzten und einem anderen Mann gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).