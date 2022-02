Fußgängerin von Auto angefahren

Nr. 0292

Mit blutenden Kopf- und Beinverletzungen musste gestern Abend eine Frau nach einem Verkehrsunfall in Lankwitz in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 19.15 Uhr war ein 62-Jähriger nach ersten Erkenntnissen mit seinem Mercedes in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Lankwitz Kirche unterwegs. Nach eigenen Angaben wechselte er auf Höhe der Einmündung Kaiser-Wilhelm-Straße/Kurfürstenstraße von der rechten in die linke Spur und kollidierte dort mit der 69-jährigen Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überquerte. Die Frau blieb schwerverletzt auf der Fahrbahn liegen und war nicht ansprechbar. Zeugen versorgten die Frau bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte, die sie umgehend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.