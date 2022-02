Fußgänger verletzt aufgefunden

Nr. 0291

Ein Polizist außer Dienst bemerkte gestern Abend gegen 20 Uhr im Ortsteil Falkenhagener Feld einen auf der Fahrbahn liegenden Mann und leistete Erste Hilfe. Der 48-Jährige, der in der Nähe der Bushaltestelle Freudstraße/Goldkäferweg lag, gab an, dass er von einem Linienbus angefahren wurde, der Busfahrer oder die Busfahrerin jedoch nicht anhielt und die Fahrt fortsetzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er sogleich operiert wurde. Lebensgefahr soll für den Verletzten nicht bestehen. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.