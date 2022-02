Mutmaßliche Taschendiebe festgenommen

Nr. 0283

Polizeieinsatzkräfte eines Fachkommissariates für Taschendiebstahl und des Abschnitts 54 nahmen gestern Nachmittag in Kreuzberg zwei mutmaßliche Taschendiebe fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachteten sie, wie zwei Männer gegen 17.20 Uhr in einem Café am Kottbusser Damm versuchten, aus der über einem Stuhl hängenden Jacke eines dortigen Besuchers Wertgegenstände zu entwenden. Der Diebstahl gelang nicht, dennoch klickten bei den beiden Männern im Alter von 29 und 46 Jahren die Handschellen. Sie wurden dem Fachkommissariat für Taschendiebstahl beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.