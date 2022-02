Einbrecher festgenommen

Nr. 0278

Gestern Abend nahmen Polizeieinsatzkräfte in Rosenthal einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Aufmerksame Nachbarn bemerkten gegen 20.40 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Straße 151 Lichtschein einer Taschenlampe und riefen die Polizei. Als die Kolleginnen und Kollegen kurz darauf an dem Objekt eintrafen, sprangen zwei Männer aus einem Fenster. Einen der beiden mutmaßlichen Täter nahmen die Dienstkräfte noch auf dem Grundstück fest. Dem zweiten gelang die Flucht mit einem Auto. Die Einsatzkräfte brachten den festgenommenen 32-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung seiner, durch den Sprung aus einem Fenster entstandenen, Beinverletzungen stationär verblieb. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, insbesondere auch zu mutmaßlichen Mittätern, führt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord).