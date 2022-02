Räuberische Erpressung – Tatverdächtiger gesucht

Nr. 0261

Mit der Veröffentlichung von Bildern bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der am Vormittag des 4. Juli 2021 in Alt-Hohenschönhausen einen Angestellten eines Verleihbetriebes mit einem Messer bedroht und die Herausgabe der Einnahmen verlangt haben soll. Der Gesuchte hatte zuvor gegen 9.20 Uhr das Betriebsgelände in der Gärtner Straße betreten und den Angestellten zunächst in ein Gespräch verwickelt. Die anschließende Drohung ernstnehmend, übergab der Bedrohte einen Geldbetrag in mittlerer vierstelliger Höhe, den er den Geschäftskassen entnahm. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.