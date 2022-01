Mann nach Überfall im Krankenhaus

Nr. 0203

Ein Mann wurde gestern Abend in Neu-Hohenschönhausen überfallen. Nach bisherigem Kenntnisstand hörten Zeugen gegen 20.15 Uhr in der Ahrenshooper Straße Schreie, die aus einem dortigen Hauseingang kamen. Als ein Bewohner aufgrund dessen nachsah, traf er dort auf einen 28-jährigen Mann, der stark blutete und zitterte. Daraufhin alarmierte er die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe. Der Verletzte gab an, ihm sei mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen worden und man habe ihm sein Handy und seine Papiere abgenommen. Er erlitt schwere Verletzungen am Kopf und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen.