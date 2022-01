Nr. 0171

Eine Passantin bemerkte gestern Nachmittag einen brennenden Pkw in Friedrichshain. Gegen 17.25 Uhr sah die Fußgängerin Flammen an einem in der Kleinen Andreasstraße geparkten VW. Die alarmierten Brandbekämpfer der Feuerwehr löschten die Flammen, die bereits auf einen dahinterstehenden Mazda übergegriffen hatten. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes wird die weiteren Ermittlungen zu der Brandstiftung übernehmen.