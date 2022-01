Geldautomat in Einkaufszentrum aufgesprengt

Nr. 0113

Unbekannte sprengten in der vergangenen Nacht einen Geldausgabeautomaten in einem Köpenicker Einkaufszentrum. Gegen 3.20 nahmen mehrere Zeugen einen lauten Knall wahr und sahen wenig später, dass ein Gelautomat einer im Center befindlichen Bank durch eine Sprengstoffexplosion angegriffen war. In der Bahnhofstraße angekommen, stellten die alarmierten Beamten darüber hinaus diverse Beschädigungen im SB-Bereich der Filiale sowie im angrenzenden Geschäft fest. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ob die Tatverdächtigen Geld entwenden konnten, wird nun durch ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes geprüft, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.