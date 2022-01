47-Jähriger erlag seinen schweren Verletzungen – Mordkommission ermittelt

Nr. 0110

Seit gestern Abend ermittelt die achte Mordkommission beim Landeskriminalamt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts im Ortsteil Gesundbrunnen. Ersten Erkenntnissen zufolge entdeckte ein Passant gegen 19 Uhr in der Kühnemannstraße einen schwer verletzten Mann in einem Fahrzeug sitzend und alarmierte die Berliner Feuerwehr. Rettungskräfte brachten den 47-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er wenig später seinen schweren Kopfverletzungen erlag. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.