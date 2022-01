Erst entwendet, dann entzündet

Nr. 0092

Anwohnende der Rothenburgstraße wurden in der vergangenen Nacht auf einen Brand auf einem Steglitzer Bolzplatz aufmerksam. Gegen 19.50 Uhr bemerkte eine Mieterin beim Blick aus dem Fenster ein in Flammen stehendes Kleinkraftrad auf dem benachbarten Fußballfeld. Die durch ihren Mann alarmierten Kräfte der Berliner Feuerwehr löschten schließlich den Brand des vollkommen zerstörten Zweirads. Verletzt wurde niemand. Die ersten Ermittlungen zur Brandstiftung – geführt durch ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes – ergaben, dass das Mofa erst am Nachmittag als gestohlen gemeldet wurde. Die 26-jährige Besitzerin erhielt Kenntnis.