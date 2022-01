Mit Messer und Machete - Überfall in Supermarkt

Nr. 0080

Im Ortsteil Baumschulenweg überfielen gestern Abend drei Kriminelle eine Angestellte eines Discounters. Gegen 20.40 Uhr begaben sich die drei Tatverdächtigen, die alle Kapuzen und Mund-Nasen-Bedeckung trugen, zum Kassenbereich der Filiale an der Kiefholzstraße und gaben zunächst vor, Getränke bezahlen zu wollen. Als die 34-jährige Angestellte daraufhin die Kasse öffnete, trat einer der drei Männer sehr dicht an die Frau heran, schlug ihr dreimal mit der Faust ins Gesicht und entnahm Geld aus der Kassenlade. Währenddessen bedrohten die anderen beiden Männer einen weiteren Mitarbeiter mit einem Messer und einer Machete. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Baumschulenstraße. Die 34-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen und gab an, sich selbst in ärztliche Behandlung begeben zu wollen. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.