Überfall in Wettbüro

Nr. 0063

Das Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 5 (City) hat inzwischen die Ermittlungen zu einem Raub in einem Wettbüro in der vergangenen Nacht in Neukölln übernommen. Ersten Informationen zufolge betraten gegen 1.45 Uhr zwei Unbekannte die Spielstätte in der Karl-Marx-Straße, drohten mit einer Schusswaffe und forderten Geld von einem 24-jährigen Angestellten. Teils wird Geld herausgegeben und teils nimmt sich einer der beiden mutmaßlichen Räuber Geld aus der Kassenlade. Ihre Flucht, bei der sie unerkannt blieben, führte anschließend über die Karl-Marx-Straße in die Reuterstraße und weiter in Richtung Boddinstraße. Der Angestellte wurde nicht verletzt, stand aber sichtlich unter dem Einfluss des Erlebten; eine ärztliche Behandlung war nicht vonnöten.