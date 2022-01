Nr. 0051

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend im Ortsteil Baumschulenweg wurden vier Insassen eines Pkw schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 45-jähriger Mann gegen 19 Uhr mit einem Mercedes die Späthstraße in Richtung Königsheideweg und verlor aus bislang noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen, der dadurch gegen eine Garage geschleudert wurde. Der 21-jährige VW-Fahrer, zwei gleichaltrige Insassen sowie eine 18-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt durch alarmierte Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht, wo alle vier stationär aufgenommen wurden. Der 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen und konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. In Höhe der Unfallstelle war die Späthstraße während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis 20.30 Uhr für den Fahrzeugverkehrt gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden durch ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.