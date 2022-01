Nr. 0038

In Lichterfelde brannte in der vergangenen Nacht ein Auto. Ein Anwohner im Tietzenweg hörte gegen 0.30 Uhr einen lauten Knall und sah anschließend Flammen an einem geparkten BMW. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Der Wagen wurde erheblich beschädigt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung übernommen.