Senior überfallen und beraubt – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0033

Mit der Veröffentlichung von Bildern bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines Mannes, der am 6. April 2021 in Spandau einen Senior beraubt haben soll. Ersten Erkenntnissen nach folgte der Gesuchte dem Hochbetagten am Tattag gegen 12 Uhr von den Spandau Arcaden bis zur Seegefelder Straße. Dort soll er den 83-Jährigen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in einen Fahrstuhl gestoßen und ihm seine Geldbörse entwendet haben. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Räuber in unbekannte Richtung. Der Senior blieb unverletzt. Das Portemonnaie des Mannes fanden Passanten später ohne Geld in einem Zug der S-Bahnlinie 9.

Ca. 30 bis 40 Jahre alt

etwa 1,70m bis 1,75m groß

leicht untersetzte Statur

kurze, dunkle Haare

zum Tatzeitpunkt mit einer Jeanshose, einer dunklen Jacke und hellen Turnschuhen bekleidet