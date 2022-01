Nach Angriff schwer verletzt

Nr. 0001

In Kreuzberg wurde gestern Vormittag ein 40-Jähriger bei einem Angriff schwer verletzt. Dem Vernehmen nach war er kurz vor 12 Uhr vor einem Laden in der Friedrichstraße von einem unbekannten Mann mit einem Baseballschläger auf den Kopf geschlagen worden. Während der Attackierte zu Boden ging, ergriff der Angreifer, offenbar gestört durch Passanten, die Flucht in Richtung Rudi-Dutschke-Straße und entkam. Der Schwerverletzte wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen zu den Tatumständen und dem Tatverdächtigen führt das Fachkommissariat für Gewaltdelikte der Polizeidirektion 5 (City).