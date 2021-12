Nr. 2799

In Neukölln brannte in der vergangenen Nacht ein Pkw. Ein 21-jähriger Passant bemerkte gegen 3.20 Uhr die Flammen an dem in der Ringbahnstraße geparkten Renault und alarmiert die Feuerwehr. Nachdem die Flammen durch die Brandbekämpfer gelöscht waren, ermittelte der Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion 5 (City) am Brandort wegen des Verdachts der Brandstiftung. Es wurde niemand verletzt. Ein Fachkommissariat für Brandermittlungen beim Landeskriminalamt wurde anschließend mit den weiteren Ermittlungen betraut.