Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Nr. 2798

Heute Vormittag wurde eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall in Köpenick schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte die 82-Jährige gegen 11.30 Uhr zu Fuß die Wendenschloßstraße, als ein 57-jähriger Autofahrer vom Parkplatz eines Supermarktes nach links in den Fließverkehr in Richtung Straße Zur Nachtheide einfuhr und sie mit dem Fahrzeug erfasste. Die Hochbetagte stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden und erlitt schwere Verletzungen an einem Bein und der Schulter. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer und seine 57 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Unfallhergang.