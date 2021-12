Tempelhof-Schöneberg/Friedrichshain-Kreuzberg

In Lichtenrade und Kreuzberg wurden gestern Abend Mitarbeitende von zwei Tankstellen überfallen. Die Raubkommissariate der Direktionen 4 (Süd) und 5 (City) haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nr. 2794

Gegen 18.50 Uhr betrat nach den Angaben des 21-jährigen Kassierers ein maskierter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle an der Barnetstraße, hielt ihm ein Messer vor und forderte das Öffnen der Kasse. Nachdem der Mitarbeiter die Lade geöffnet hatte, griff der Unbekannte hinein, entnahm Geld und flüchtete anschließend in Richtung Lichtenrader Damm. Der 21-Jährige erlitt einen leichten Schock, verzichtete jedoch auf eine medizinische Behandlung.

Nr. 2795

Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen betraten gegen 21.30 Uhr drei junge Männer die Filiale einer Tankstelle in der Prinzenstraße, bedrohten die 26-jährige Angestellte, die sich in diesem Moment in einem Büro aufhielt, mit einem Messer und forderte von ihr Geld. Als die junge Frau dies ablehnte, soll einer der Tatverdächtigen ihr ins Gesicht geschlagen haben. Ohne Beute soll das Trio zunächst zu Fuß von der Tankstelle zur Prinzenstraße geflohen sein. Dort sollen die Tatverdächtigen in ein Taxi eingestiegen und in Richtung U-Bahnhof Prinzenstraße davongefahren sein. Die Mitarbeiterin erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und lehnte eine Behandlung ab.