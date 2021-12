Trio überfällt Spätkauf

Nr. 2789

Gestern Abend beraubten drei junge Männer den Angestellten eines Spätkaufs in Kreuzberg. Nach Angaben des 47-jährigen Verkäufers betraten gegen 21 Uhr zwei maskierte junge Männer das Geschäft in der Körtestraße. Während einer ihn mit einem Messer bedrohte, gegen den Kopf schlug und Geld forderte, soll der andere den 47-Jährigen mit Wasserflaschen beworfen haben. Ein Komplize soll währenddessen vor dem Spätkauf sitzende Kunden ebenfalls mit einem Messer bedroht und aufgefordert haben, sich ruhig zu verhalten. Nachdem der angegriffene Mitarbeiter den Räubern Geld aus der Kasse gab, flüchtete das Trio in Richtung Südstern. Der 47-Jährige wurde leicht am Kopf und an einer Hand verletzt und lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen zu dem gemeinschaftlichen schweren Raub übernommen.