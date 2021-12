Alkoholisiert Unfall verursacht und rücksichtslos geflüchtet – Festnahme

Nr. 2788

Heute früh nahmen Polizeikräfte in Weißensee einen alkoholisierten Autofahrer fest. Gegen 5 Uhr soll bisherigen Ermittlungen zufolge der 22-jährige Fahrer eines VW auf einen auf der Prenzlauer Promenade in Richtung Hamburger Platz fahrenden Ford eines 20-Jährigen ungebremst aufgefahren und anschließend geflüchtet sein. Alarmierte Polizeikräfte stellten den Fluchtwagen in der Pistoriusstraße fest und forderten den Fahrer mit Sondersignalen auf, stehen zu bleiben. Der 22-Jährige fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit und mehrmals seinen Fahrstreifen verlassend weiter. Erst eine auf der Fahrbahn der Tino-Schwierzina-Straße quergestellte Funkwagenstreife veranlasste den Mann anzuhalten. Die Polizistinnen und Polizisten traten an das Auto heran, welches zu rollen begann. Um eine weitere Flucht zu verhindern, zogen sie den stark alkoholisierten Mann aus seinem Wagen. Dieser rollte dabei gegen einen Einsatzwagen, der beschädigt wurde. Der Festgenommene kam für eine Blutentnahme, erkennungsdienstliche Behandlung und zur Ausnüchterung in einen Polizeigewahrsam, welches er mit Zurückgewinnung seiner Verkehrstüchtigkeit wieder verlassen konnte. Seinen Führerschein beschlagnahmen die Einsatzkräfte. Er sieht nun mehreren Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, der Trunkenheit im und Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eines illegalen Kfz-Rennens entgegen, welche ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion 1 (Nord) führt.