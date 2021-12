Polizeifahrzeug mit Pyrotechnik beschossen

Nr. 2783

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte in Marienfelde zwei Männer in einer Wohnung fest. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Funkstreifenbesatzung zuvor gegen 16.30 Uhr wegen eines ausgelösten Brandmelders in die Waldsassener Straße alarmiert worden. Während die Beamten die Feuerwehr unterstützten, nahmen sie zwei Männer im Tirschenreuther Ring wahr, aus deren Richtung Pyrotechnik in Richtung der Einsatzfahrzeuge geschossen wurde. Anschließend zogen sich die mutmaßlichen Schützen in eine Wohnung im Parterre zurück. Kurzentschlossen suchten die Kräfte die Wohnung auf und sprachen die beiden 21- und 35-Jährigen Männer an. Bei der sich anschließenden, freiwillig gestatteten Durchsuchung der Wohnung kam eine Schreckschusswaffe zum Abfeuern von Signalmunition, ein Magazin mit dazugehörigen Platzpatronen und zum Verschießen bestimmte Pyrotechnik zum Vorschein. Die weiteren Ermittlungen führten zu einer Anzeige gegen den Älteren der beiden wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, welche durch die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) weiterbearbeitet wird. Beide Männer wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.